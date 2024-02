Arriva anche ’Easy Park’ per pagare la sosta

Attive a Poggibonsi due nuove app per il pagamento della sosta. Da ieri è operativo, infatti, il servizio ‘Easy Park’, che si aggiunge a MoneyGo già operativo dai giorni scorsi. Le due app consentono di iniziare, terminare e pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone. "Un sistema moderno e veloce per pagare la sosta – spiega l’assessore Susanna Salvadori – Usando la app, per il cittadino non vi sono problemi di monete e c’è la possibilità di modificare il tempo di permanenza semplicemente usando il telefono. Una semplificazione digitale che va incontro alle esigenze espresse da tanti cittadini e cittadine in termini di comodità". Tutte le informazioni sono disponibili sui parcometri stessi, attraverso il QR Code. Disponibile in oltre 700 città in Italia il servizio è reso disponibile mediante la piattaforma EasyPark, leader europeo nel mobile parking, nonché player più diffuso in Italia e in Europa, e risponde all’esigenza di garantire una più semplice modalità di pagamento e gestione della sosta per gli utenti. Una soluzione che consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone.