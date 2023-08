Arri Escluso Iscritti Gran Premio Siena: Memorial Franco Nobile

E’ stata pubblicata ieri all’albo pretorio e reca la data del 17 agosto l’ordinanza del sindaco con cui viene escluso dalla partecipazione alle prove e al Palio del 16 agosto Federico Arri, detto Ares, visto che il fantino non si era presentato per mettersi a disposizione del Comune. Si è provveduto in sanatoria, non essendo stato "possibile adottare il provvedimento nei giorni del Palio", si legge.

L’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio intanto ha riaperto le iscrizioni al Gran Premio di Monticiano e al Memorial Franco Nobile del 17 settembre: c’è tempo fino al 10 settembre.