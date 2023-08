Arrestato a Poggibonsi per resistenza a pubblico ufficiale: 19enne ribalta letto d'albergo

Non voleva lasciare la stanza dell’albergo che aveva prenotato per una decina di giorni. E che non aveva più la possibilità di pagare. Ma quando il titolare della struttura ricettiva valdelsana ha telefonato ai carabinieri è successo un pasticcio: il giovane, 19 anni, ha reagito finendo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Un carabiniere è rimasto leggermente ferito quando il ragazzo ha ribaltato il letto.

Le forze dell’ordine conoscono bene il 19enne. La sua famiglia si è trasferita dal Chianti all’estero, lui è rimasto solo nella nostra provincia. Nel corso del 2023 si trova già al centro di almeno quattro procedimenti giudiziari per vari reati. Quando la famiglia ha lasciato il Senese, non sapendo dove andare, il ragazzo aveva deciso di stare per qualche giorno in un albergo cercando intanto un lavoro ed una sistemazione definitiva.

Per un po’ non ci sono stati problemi, ma non potendo più pagare gli è stato chiesto di lasciare la stanza di albergo. Nonostante non avesse più le chiavi d’ingresso con un escamotage è riuscito lo stesso ad entrare. E’ stato allora che il titolare ha chiamato le forze dell’ordine perché da lì doveva andarsene. Una volta nella stanza il 19enne ha fatto fuoco e fiamme, ribaltando il letto che aveva finito per colpire un carabiniere intervenuto per calmarlo e farlo uscire dall’albergo.

Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Martedì mattina c’è stata la convalida davanti al giudice Elena Pollini. L’uomo era difeso dall’avvocato Jacopo Meini che già lo segue in altre vicende giudiziarie. E che ha chiesto i termini a difesa per cui la direttissima sarà il 20 settembre. Il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo l’uomo in libertà anche se resta il divieto di entrare a Poggibonsi.

La.Valde.