Arnolfo diviso tra due città Colle e Firenze si uniscono per il grande architetto

Le due guelfe Colle e Firenze nuovamente insieme. La ragione della ‘rinascita’ di questo patto è la promozione di uno dei più grandi architetti che sono mai esistiti, ovvero Arnolfo di Cambio. Se Colle è stata la sua città natale, Firenze quella dove ha più sviluppato la sua opera. Basti pensare che se un colligiano si trova a vistare il Museo dell’Opera del Duomo, ovvero dell’Opera di Santa Maria del Fiore può sentirsi a casa, perché racconta alla perfezione l’ingegno di Arnolfo. "Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione tra Colle e Firenze per la valorizzazione della figura di Arnolfo di Cambio, il nostro concittadino più illustre che al capoluogo toscano ha dato i suoi più grandi capolavori – afferma l’assessore di Colle alla cultura e al turismo Cristiano Bianchi – Grazie infinite alla Vicesindaca di Firenze Alessia Bettini per essere venuta a visitare la Casa Torre e per averci accolto a Palazzo Vecchio. Le "due torri" di Arnolfo adesso si parlano e siamo certi che da questa collaborazione potranno nascere delle ottime cose. Stiamo già lavorando ai prossimi passi". Al suo tempo lo definivano come un "maestro fine ed ingegnoso", oggi lo studiamo per la ‘fontana pedi platee’ a Perugia, il suo Presepe, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e le molte altre opere, che solo per elencarle non basterebbe un quotidiano intero. Sta di fatto che Arnolfo è stato un genio italiano del Medioevo e continua ancora oggi ad influire architetti, progettisti, scultori ed intellettuali. Questo primo passo per la valorizzazione del colligiano Di Cambio è una base di partenza fondamentale, anche per la crescita della città. Oltre ad un doveroso riconoscimento e valorizzazione di Arnolfo, che dovrebbe essere un obbligo per ogni colligiano, questo ‘patto’ per Colle può essere anche la spinta per un turismo culturale di qualità. Citando l’antropologo Marc Augé, purtroppo scomparso proprio ieri, un processo che porterà alla costruzione identitaria di una comunità, al fine di essere attrattiva e non percorrendo la strada del turismo fine a se stesso, senza, quindi, assomigliare a Disney o, appunto, ai ‘non luoghi’, descritti da Augé. Un cammino che deve passare dalla città. Un passo è già stato fatto con l’acquisizione della sua casa torre, in futuro un dialogo con Firenze. La strada sembra buona, non andrebbe interrotta.

Lodovico Andreucci