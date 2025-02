Armi sportive di qualità. Decima Divisione Balistica in vetrina a Las Vegas

L’eccellenza italiana nel settore delle armi sportive ha casa a Poggibonsi. Stiamo parlando della Xdb Decima Divisione Balistica, che recentemente ha raggiunto un traguardo significativo, partecipando allo Shot Show, la più grande fiera di armi al mondo, che si tiene ogni anno a Las Vegas. L’evento è un’occasione fondamentale per l’azienda di mostrare le proprie innovazioni e confrontarsi con i leader globali del settore.

"La nostra presenza allo Shot Show ci ha permesso di consolidare la nostra posizione nel mercato internazionale, in particolare negli Stati Uniti, uno dei più competitivi per il settore delle armi – afferma il titolare Nicola Bandini (nella foto con il campione italiano Ipsc Davide Indizio), discendente del Sallustio –. Inoltre, un altro aspetto che ha contribuito a rafforzare il brand è la collaborazione con Ferrari, un marchio che, come Xdb, incarna l’eccellenza italiana nel mondo. L’azienda è sponsor della scuderia Best Lap-Ferrari, un connubio che sottolinea l’affinità tra i due brand, legati da una passione comune per la qualità e la performance, ma anche per il motore che è nelle nostre armi e quello della Ferrari".

L’azienda è specializzata nella produzione di armi ad alta precisione per il tiro sportivo. Bandini è affiancato dal figlio Lawrence e dalla figlia Charlotte: con loro ha deciso di creare un nuovo polo italiano nel settore. Un’azienda dedicata alla realizzazione e all’esportazione nel mondo dell’eccellenza nella produzione di armi da fuoco e munizioni. Situata nel centro della Valdelsa, che rappresenta un polo industriale in crescita, l’azienda ora mira a continuare la tradizione italiana di qualità nel settore balistico. Inoltre, la bellezza e il carisma della testimonial Chiara Helg aggiungono un tocco di eleganza e visibilità al marchio. Helg da Miss Italia a Miss Mondo è passata come testimonial del team Ferrari con Decima Divisione Balistica. Era presente anche allo Shot Show a Las Vegas. Da sottolineare che il pilota è il senese Filippo Croccolino.

"Siamo fermi e stabili a Poggibonsi, la terra dei miei avi, ma abbiamo una visione globale e una forte identità legata al made in Italy – conclude Bandini –. I nostri punti di riferimento: tradizione, innovazione e prestigio in ogni prodotto. Il connubio è tra la tradizione artigianale italiana e le tecnologie avanzate, offrendo prodotti di qualità eccelsa per atleti e collezionisti".