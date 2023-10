Armi e droga, indagini approfondite. Dopo il maxi sequestro nel casolare

Non si fermano le indagini sul sequestro dei 54 chilogrammi di droga e sull’arresto per spaccio del 39enne dell’est nella cui abitazione tra Poggibonsi e Colle era nascosta l’ingente partita di sostanze stupefacenti. Tutte le attenzioni dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi in questo momento sono concentrate sulla pistola semiautomatica calibro 9×21, con matricola abrasa, rinvenuta nell’appartamento che l’uomo aveva trasformato in un vero e proprio deposito di stoccaggio della droga.

L’arma, corredata di due caricatori con 30 cartucce, sarà sottoposta a una serie di rilievi per accertare se abbia sparato o meno e quindi se sia stata utilizzata per eventuali azioni criminose. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo e nulla trapela, ma è certo che in queste ore una delle priorità degli inquirenti è acquisire elementi sulla pistola rinvenuta e sequestrata insieme a quella ‘montagna’ di droga: oltre 40 chilogrammi tra cocaina, hashish, marijuana, metadone, barbiturici e chetamina, più 14 chilogrammi di sostanza da taglio, 14 taniche di acetone, bilancino di precisione e pressa in metallo.

Come dire, insomma, che nel magazzino nella campagna valdelsana, nei pressi di Colle, ma nel territorio comunale di Poggibonsi, era in funzione anche un laboratorio attrezzato per il taglio e la preparazione della droga. Quella dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi è una delle più rilevanti operazione antidroga effettuate da qualche anno a questa parte sul nostro territorio. Un’operazione che ha assestato un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti, disattivando un importante canale dello spaccio e impedendo l’arrivo sul mercato di una quantità di droga quasi da record: 54 chilogrammi che avrebbero portato nella tasche della delinquenza diversi milioni di euro.

Al blitz nell’appartamento dove viveva il 39enne finito in manette hanno preso parte i militari della stazione di Colle e quelli del comando di Poggibonsi: una trentina di militari in tutto che avevano circondato il casolare dello spacciatore e aspettavano solo il momento giusto per entrare in azione. L’uomo, rientrando a casa con il furgone, alla vista dei carabinieri, si era dato alla fuga a piedi, non esitando a lanciasi in un dirupo per sottrarsi alla cattura. Rimasto ferito, era stato soccorso e poi arrestato. Nel corso della perquisizione domiciliare, oltre a tutta quella droga, era stata trovata anche la pistola semiautomatica calibro 9x21 al centro degli accertamenti per stabilire se sia stata usata.