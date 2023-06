Aria frizzante in Tartuca "Fontanina recuperata Via Pendola dissestata per via del traffico"

di Laura Valdesi

"La ’cifra’ della nostra festa titolare? C’è il capitano nuovo, corriamo il Palio di luglio, come al solito con la nostra avversaria. E’ ormai consuetudine. Quindi la festa arriva in un momento piuttosto vivo dell’annata contradaiola. Stiamo preparando per domani, speriamo che che sia una giornata senza pioggia. Dopo iniziano le serate agli Orti del Tolomei", racconta il priore della Tartuca Antonio Carapelli. Confermando che la ’macchina’ di Castelvecchio è in pieno movimento.

Partiamo da "Aggiungi un posto a tavola", giunto alla 45esima edizione.

"Ogni sera diverse opzioni per mangiare, soprattutto osteria e braceria, il martedì la pizza. Poi dal martedì al giovedì avremo dei ristoranti. Non mancherà il fritto, mercoledì i piatti tipici della Sardegna, solo per citarne alcuni. La musica? Stop sempre entro le 1, rispettando le restrizioni. Semmai siamo preoccupati per una cosa..."

Sentiamo.

"Mi riferisco allo stato in cui versa via Tommaso Pendola. A causa della chiusura di Stalloreggi per lavori, durata per diverso tempo, il transito è stato dirottato qui. Le pietre sono rovinate, sconnesse e con diversi avvallamenti. Pericoloso anche passarci a piedi visto che alla fontanina è un crocevia di auto. Giusto aver compiuto sacrifici per consentire di rimettere a posto Stalloreggi, adesso ripavimentiamo via Pendola che è dissestata".

La Tartuca si sta interfacciando con le istituzioni presenti nel suo territorio, facendo sinergia.

"Siamo molto rispettosi, quando svolgiamo le nostre attività, di quelle che incidono sul territorio perché comprendiamo che le iniziative della Contrada a volte si coniugano male con le loro. Vedi il ’Franci’ e l’Accademia dei fisiocritici. Quanto al liceo, per esempio, abbiamo prestato le nostre cucine per consentire attività didattiche ancillari. Cerchiamo insomma di essere discreti rispettando tutti, come fanno le altre Consorelle".

C’è una novità anche per la fontanina.

"Affrontiamo le giornate della festa titolare soddisfatti non solo di aver fatto un maquillage all’oratorio, piccole opere di manutenzione risistemando anche alcune panche. Quanto alla fontanina prima del battesimo, domani alle 17.45, ci sarà una piccola inaugurazione essendo stati sostituiti dei pezzi usurati".

Quanti saranno i battezzati?

"Una ventina perché noi non battezziamo gli adulti".

Il nuovo sindaco a breve incontrerà i priori. Il 19 maggio forse sarà in Magistrato.

"Nicoletta è senz’altro una persona sensibile alle esigenze di tutte le Contrade avendo vissuto un percorso in Magistrato e anche nel Consorzio. Avere un interlocutore come lei è un vantaggio".