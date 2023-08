Aria di Palio: iniziano le grandi manovre in Piazza del Campo

Siena, 4 agosto 2023 – Il maltempo non ferma i preparativi per il Palio di agosto. Uomini al lavoro in Piazza del Campo già da questa mattina. Montate le staccionate che corrono lungo il perimetro della conchiglia che il 16 agosto tornerà protagonista con l’attesissima carriera. Al lavoro anche per montare i palchi in Piazza. In molti incuriositi si sono soffermati a seguire le operazioni degli addetti ai lavori.