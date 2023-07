Arcivescovo Lojudice, "Il Palio di Provenzano, un'appello per la pace nel mondo"

Oggi si corre il Palio di Provenzano e l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice rivolge un messaggio alla comunità, che ritrova le sue origini rivivendo il rituale della Carriera. Il pensiero del cardinale si rivolge non soltanto ai residenti, che vivono la festa in prima persona, ma anche ai numerosi turisti giunti in questi giorni in città. "C’è fermento in tutta Siena da parte di chi ci vive e da parte delle persone che vengono da fuori e che si interrogano, domandano, chiedono perché i senesi siano così attratti e così coinvolti da questo momento". Il cardinale ricorda "le antichissime origini" della Festa e sottolinea: "Il Palio ha come origine fondamentale il riferimento diretto ed esclusivo alla devozione mariana. I Palii nascono infatti per ringraziare la Madonna dei benefici, delle vittorie conquistate e di tutto quello che ha caratterizzato positivamente la città di Siena nei secoli".

E qui l’auspicio: "Mi auguro che anche quest’anno il Palio di luglio continui a essere una grande manifestazione di storia e di cultura, ma anche e particolarmente di devozione e preghiera – afferma il cardinale Lojudice – dove tutti siano coinvolti sia per incontrarsi sia per accogliere le tantissime persone che verranno da fuori. Ma soprattutto per riflettere sulla grande importanza dell’intercessione di Maria Santissima per il bene della vita e della città". Infine la conclusione dell’arcivescovo, : "Mi auguro che questo Palio, pur essendo una metafora di guerra, possa essere un appello, un’invocazione a Maria Santissima per la pace nel mondo".

Intanto ieri sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Siena, sono comparsi gli auguri di numerosi fedeli, tutti rivolti all’arcivescovo per il suo compleanno.

"A lui da tutta l’Arcidiocesi un affettuoso e devoto augurio – si legge sui social – e la preghiera al Signore affinché guidi e protegga la sua opera di Pastore".

Cristina Belvedere