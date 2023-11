"Archivio Storico del Parco Museo Minerario dell'Amiata: 600mila Euro di Spesa"

Nella Palazzina degli Impiegati nasce l’archivio storico del Parco Museo Minerario dell’Amiata. Quasi 600mila euro di spesa per recuperare quell’immobile, che si trova vicino a Pozzo Garibaldi uno dei punti più significativi della miniera, dove "verranno sistemati – dice Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia San Salvatore – i preziosi documenti che raccontano la storia della miniera. Finalmente abbiamo trovato la soluzione per mettere al sicuro tanti, tantissimi, documenti. Ciò grazie a Federico Balocchi, precedente Commissario, che ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dal ministero, e all’attuale Commissario Franco Capocchi, che ha subito condiviso il progetto". Oltre al contributo giunto da Roma per coprire i costi dell’intervento, ci sono oltre centomila euro da parte del Comune che ha donato l’immobile con un fine vincolante. Gli altri 200mila euro sono arrivati dal Parco Museo. "Ho creduto subito al progetto – dice il Commissario Capocchi – perché ci sono migliaia di documenti di immenso valore da salvaguardare. Stiamo realizzando un archivio con documenti irriproducibili, da tutelare e valorizzare. Come si deve fare per gli altri siti dell’Amiata". Due piani destinati alla sede del Parco scientifico della Miniera, scantinati messi in sicurezza dall’umidità dove verranno sistemati i documenti custoditi in scatoloni chiusi da catalogare e sistemare con i criteri di un moderno archivio. Il progetto del Parco Museo Minerario procede.