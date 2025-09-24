Archeologia salvata, in mostra i reperti recuperati

Sta già richiamando tanti visitatori la mostra “Archeologia salvata: i primi Etruschi a Fonterutoli”, allestita al Museo Archeologico del Chianti a Castellina in Chianti e visitabile fino al 6 gennaio 2026. La mostra: la storia dei reperti ritrovati. Più che un’esposizione, è un racconto di rinascita: quello di oltre 130 reperti etruschi sottratti agli scavi clandestini e restituiti alla collettività, in un esempio virtuoso di collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Tutto ha inizio alla fine del 2024, nei pressi di Fonterutoli, quando il Gruppo Archeologico Salingolpe di Castellina in Chianti, segnalò ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze e alla Soprintendenza Archeologica di Siena la presenza di uno scavo clandestino. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare oltre 130 reperti etruschi in bronzo. Con la collaborazione dell’Università di Siena e della famiglia Mazzei, proprietaria del terreno, è stata individuata una necropoli etrusca fino ad allora sconosciuta - risalente al periodo compreso fra la fine dell’VIII secolo a.C. e l’inizio del VII secolo a.C. - con due tombe intatte, una maschile e una femminile, contenenti fibule in bronzo, ornamenti e oggetti d’uso che raccontano i riti funerari e l’artigianato raffinato di un’epoca in cui il Chianti era già profondamente legato a Volterra, uno dei grandi centri della civiltà etrusca. Orari Museo. Per chi vuole visitare la mostra, il Museo Archeologico del Chianti è aperto tutti i giorni dal fino al 31 ottobre dalle 10.15 alle ore 17.40.