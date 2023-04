Archeodromo: boom di presenze Cinquecento persone soltanto ieri

di Marco Brogi

Passeggiando nella storia. Boom di visitatori nel week-end pasquale all’Archeodromo di Poggibonsi. Nella sola giornata di ieri le presenze hanno superato quota 500. E poi c’è il fenomeno della gite scolastiche. Da qui alla fine di maggio sono attesi 6mila studenti da tutta Italia. I numeri, insomma, stanno premiando la qualità del primo museo open air italiano dedicato all’Altomedioevo, che richiama complessivamente una media di 30mila visitatori all’anno. La ricostruzione in scala reale del villaggio del IX-X secolo scavato all’interno della Fortezza dagli archeologi dell’Università di Siena e i suoi eventi fanno breccia in un pubblico di tutte le età: dai bambini a chi è già in là con gli anni. E anche questo è un valore aggiunto.

"Siamo molto soddisfatti. L’archaeological open air museum di Poggibonsi costituisce oggi un’impresa sempre più nota a livello nazionale e internazionale – spiega il professor Marco Valenti, direttore scientifico del parco archeologico – . Sono continue le richieste di presentazione in sedi prestigiose ed è in crescita il numero di studenti e studentesse che da tutta Italia prenotano qui le loro gite scolastiche. Un percorso che prosegue facendo dell’archeologia uno strumento di formazione, didattica e promozione turistica. L’Archeodromo unisce archeologia, pratiche sperimentali, livinghistory e narrazione della Storia in attività didattiche in cui è possibile vivere in prima persona consuetudini, mestieri, vestire abiti, mangiare, lavorare secondo i modi del passato".

E forse è proprio questo uno dei segreti del successo del parco archeologico. L’archeodromo di Poggio Imperiale è ormai patrimonio di Poggibonsi e dei poggibonsesi. Anche gli amministratori partecipano volentieri alle varie ricostruzioni storiche messe in scena. Ieri, per esempio, tra i 15 protagonisti in abito d’epoca della rappresentazione, oltre allo stesso Valenti e altri archeologico, c’erano anche il sindaco David Bussagli e l’assessore alla Cultura Nicola Berti. Il fascino di queste immersioni nella storia ha conquistato anche loro. Una formula, quella delle ricostruzioni storiche, che si sta rilevando vincente. Chi fa tappa quassù si immergere nell’atmosfera di un villaggio di epoca carolingia, con tanto di artigiani e guerrieri in costume, ricostruzioni di battaglia e di eventi storici che uniscono rigore filologico, spettacolo, partecipazione attiva del pubblico. La prova provata che la cultura fa bene al turismo.