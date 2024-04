Arçelik Nuova ’cassa’, oggi tavolo in Regione

Altri giorni di cassa integrazione in arrivo per i lavoratori dello stabilimento Beko Europe di Siena. L’azienda ieri ha convocato le Rsu comunicando il calendario del fermo produttivo: la fabbrica di viale Toselli resterà chiusa dal 22 aprile al 6 maggio e le giornate del 22 e 23 aprile verranno utilizzate dai dipendenti per ultimare i corsi di formazione non ancora completati. In questo panorama risulta ancora più opportuna la riunione del tavolo di monitoraggio in Regione, richiesto dalla Fiom Cgil, per vigilare sul futuro occupazionale e produttivo del sito senese dopo la fusione tra Whirlpool e Arçelik.

"Abbiamo vissuto in uno stato di incertezza fino a ieri, aspettando la nascita della newco – afferma la segretaria di Fiom Cgil Siena, Daniela Miniero –, ma anche a operazione ultimata, la situazione non è cambiata. C’è incertezza sia sull’organizzazione sia sulle future strategie industriali di Beko". E sull’incontro previsto oggi alla presenza di Valerio Fabiani, delegato del presidente Giani sulle vertenze e le crisi industriali: "Non sarà una riunione rivelatrice – evidenzia Miniero – ma l’occasione per chiedere alle istituzioni di fare pressione sul Governo per la convocazione del tavolo a Mimit". Sulla stessa linea anche Fim Cisl e Uilm, che ritengono prioritario conoscere il piano industriale di Beko Europe per i siti italiani.

Cristina Belvedere