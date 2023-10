Arçelik non fa piani senza il sì del Regno Unito

Il disco verde acceso dall’Antitrust dell’Unione Europea sulle nozze tra Whirlpool e Arçelik che faranno nascere Beko Europa, è un passaggio importante, purtroppo non decisivo. Perché i turchi di Arçelik, che avranno la maggioranza schiacciante della nuova società degli elettrodomestici, non presenteranno nessun piano industriale né strategie per il futuro sugli stabilimenti italiani ed europei, senza il sì dell’Antritrust del Regno Unito. Per Whirlpool la Gran Bretagna è un mercato fondamentale, lì vende più di 2 milioni e mezzo di elettrodomestici su un totale europeo di 12-13 milioni e ha 2.500 dipendenti, tra cui mille tecnici. La data ultima per il parere è il 26 marzo, potrebbe arrivare anche prima.