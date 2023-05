Arcadi Volodos, ritorno in Chigiana ’Omaggio a Alicia’ del pianista Secondo concerto del centenario

di Riccardo Bruni

Il celebre pianista russo Arcadi Volodos torna all’Accademia Chigiana, stasera, con un recital intitolato ‘Omaggio ad Alicia de Larrocha’, in occasione del centesimo anniversario della nascita della pianista spagnola. In programma, musica di Federico Mompou, Franz Liszt e Aleksandr Skrjabin. Alle 21 nella Chiesa di Sant’Agostino, va così in scena il secondo concerto del cartellone di eventi musicali speciali per le celebrazioni del centenario delle attività concertistiche dell’accademia Chigiana, una rassegna curata da Uto Ughi. Che incrocia l’altra rassegna in corso, la Primavera Chigiana, il cui prossimo appuntamento è in programma per domenica 4 giugno alle 16 al Cinema Nuovo Pendola, con l’evento speciale dedicato al Film Scoring Intensive Program e la premiazione dei lavori del corso di composizione di musica per film.

Il concerto di stasera, intanto, si apre con una selezione dei Cuatro cuardernos di Federico Mompou, composti nel 1967, in cui il compositore catalano riprende melodie del folclore iberico, rivelando un gusto particolare per la miniatura. La seconda parte del concerto è dedicata alla produzione del compositore e pianista russo Aleksandr Skrjabin, uno dei compositori tra i più singolari del suo tempo, che rivela intuizioni geniali e precorritrici nello sviluppo della musica occidentale. Al centro del programma la Ballata n.2 per pianoforte S. 171 di Franz Liszt.

Fin dal suo debutto sulle scene, avvenuto nel 1996, Volodos si esibisce in tutto il mondo in recital solistici e con le più importanti orchestre internazionali. Nel 2003 ha conseguito il Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana. Dal suo recital di debutto quale vincitore del Gramophone Award alla Carnegie Hall di New York pubblicato da Sony Classical nel 1999, ha registrato una serie di album dedicati alle Sonate per pianoforte di Schubert, a brani solisti di Rachmaninov, le esecuzioni dal vivo del Terzo Concerto per pianoforte di Rachmaninov, diretto da James Levine, e del Primo Concerto per pianoforte di Cajkovskij, diretto da Seiji Ozawa con i Berliner Philharmoniker. Il suo album solista del 2013 ‘Volodos Plays Mompou’, ha ricevuto un Gramophone Award e l’Echo-Preis. I biglietti del concerto di stasera possono essere acquistati alla biglietteria della Chiesa di Sant’Agostino a partire dalle 19.