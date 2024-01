Arbitro aggredito: c’è il video. Domani verdetto della giustizia sportiva

Un episodio assolutamente deprecabile ha scosso domenica scorsa il mondo del calcio dilettantistico senese: nel girone F del campionato di prima categoria, al 45’ della partita Acquaviva-Fontebelverde, al momento del 2-1 realizzato dalla squadra di casa in rimonta, il capitano Mercanti va a protestare con l’arbitro Luigi Soraj di Arezzo per un fallo che avrebbe commesso l’Acquaviva all’inizio dell’azione. L’arbitro lo ammonisce, forse non ricordando di averlo già ammonito in precedenza (come hanno riferito alcuni giocatori biancoverdi) e così scatta l’espulsione. Il nervosismo sale ulteriormente e subito dopo è Liurni a ricevere il rosso diretto e nel giro di pochi secondi arriva il terzo espulso. E’ questo il giocatore che con una spinta costringe il direttore di gara ad inginocchiarsi: l’arbitro, temendo per la propria incolumità, fischia la fine del match uscendo di corsa dal terreno di gioco. Il presidente della Fontebelverde Paolo Canestri si è subito scusato a nome della società, sottolineando tuttavia che, a suo avviso, l’atmosfera non era tale da giustificare la sospensione della partita. Ora l’attesa è tutta per domani pomeriggio, quando il giudice sportivo si pronuncerà sull’episodio: "Ci teniamo a salvaguardare l’immagine della Fontebelverde – sottolinea Canestri – cercando di dimostrare la reale entità dell’accaduto. Potrebbe esserci anche un video che dimostra come sono andate le cose. La partita era corretta: niente faceva pensare che nel giro di un minuto sarebbe arrivata una decisione così drastica. Il giocatore è già stato messo fuori rosa". Appare inevitabile il 3-0 a tavolino con le conseguenti squalifiche degli espulsi. L’arbitro ha avuto difficoltà ad uscire dagli spogliatoi? "Assolutamente no. Dopo un’ora, ma l’atmosfera era già tranquilla da tempo, ha deciso di lasciare l’impianto accompagnato da un commissario della Figc. Ripeto: episodio da stigmatizzare ma nessuna forma di violenza in ciò che è accaduto".

Giuseppe Stefanachi