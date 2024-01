Arbitro accerchiato. Partita subito sospesa

Decisioni contestate, arbitro accerchiato dai giocatori e partita sospesa. Non è stato un pomeriggio da ricordare quello di ieri sul campo di Acquaviva dove i locali sfidavano la Fontebelverde in una partita di calcio valida per il campionato di Prima categoria. Ospiti in vantaggio, uono-due dei locali ma sulla seconda rete scattano le proteste della Fonte, per un fallo commesso in precedenza. Il capitano chiede spiegazioni e si vede sventolare il secondo giallo e quindi il rosso. I compagni accerchiano l’arbitro che effettua altre due espulsioni fino a che un giocatore della Fonte mette la mano sulla spalla dell’arbitro che decide per la sospensione della partita.

"Quel giocatore era appena arrivato ma non giocherà più per noi, perché ha sbagliato", fanno sapere i dirigenti della Fontebelverde.