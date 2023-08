Aquila, giorni di tensione "Accoppiata molto forte nella Pantera: costretti a rivedere la strategia"

Capitano Marco Lorenzini dell’Aquila, il bilancio del Palio?

"Ci ha visti fare una scelta difficile. Perchè il 13 mattina c’è stato assegnato Viso d’angelo, un volta tanto non l’ultimo cavallo ma uno su cui provare a investire. Quando alla Pantera è toccato Anda e Bola le cose però sono cambiate. Una volta andata a posto la monta di Scompiglio nella rivale si è creata un’accoppiata più che temibile. Quindi è stato necessario rivedere la strategia".

In che senso?

"Pensavamo di fare un tipo di Palio, siamo stati costretti a rivedere i piani. Anche per mie esperienze, molto passate per carità, quando si arriva ad un certo punto bisogna compiere una scelta oppure si richia di fare peggio. Ti devi usare violenza, dopo 31 anni, però gli eroi a volte non fanno una bella fine. Da eroi si diventa incoscienti".

La scelta ha pagato?

"E’ stato fatto un gran lavoro di sfiancamento fra i canapi ma poi la forza di Anda e Bola è risultata evidente. Una volta tanto siamo stati assistiti dalla buona sorte, è innegabile".

Le voci di possibili cambi di monta?

"Inventate. Quasi divertente, nei giorni di Palio. Normalmente le voci partono sempre la seconda sera, magari da una chiacchiera a tavola. Succedeva prima figurati ora che ci sono i social".

Quattro giorni di tensione?

"Eravamo tutti preoccupati dell’accoppiata della Pantera".

Quando ha visto che erano accanto alla mossa?

"Un respiro di sollievo, se non altro potevamo provare a fare del nostro meglio per cercare di metterli in difficoltà".

Ma poi durante la Carriera non c’è stata corsa.

"La dimostrazione è stato il fatto che, una volta sparita la Giraffa, era palesemente il più forte".

Tittia ha provato a vincere.

"L’ennesimo capolavoro alla mossa con una cavalla semi-esordiente. Lui la conosceva, ci si fidava e non ha fatto tanti calcoli. Ha creduto nel cavallo e ha spinto come fa lui con grande carattere e cuore e determinazione, purtroppo c’è stato l’infortunio a San Martino. Non si può sapere come sarebbe andata a finire ma aveva messo un’ipoteca". Quando Lorenzini ha visto davanti la Pantera e poi la scivolata?

"Da un Palio già vinto dalla rivale a ritrovarsi così è stata una bella botta di adrenalina per me".

Zio Frac ora rischia di essere manifestamente superiore?

"Non si può mettere da parte. E dopo la prestazione di Anda e Bola ci sarà da rivedere le valutazioni sui cavalli. Inutile togliere Violenta e non metterci Tale e quale quando resta uno solo più forte. Con Abbasantesa erano due punte".

Con Bighino come vi siete lasciati?

"Bene. E’ venuto a cena in Contrada".

Timori di finire sotto la lente della giustizia paliesca?

"Eravamo accanto alla Pantera, abbiamo tenuto il nostro posto, facendo ciò che è lecito e consentito. Secondo tradizione, altrimenti non si può più fare nulla. Mi meraviglierei perché abbiamo tenuto la posizione. Nessuno ha toccato il fantino della Pantera".

Cosa ha imparato dalla stagione paliesca?

"Ho avuto una piacevole conferma da parte di qualche capitano, amico nella vita, che si è dimostrato tale fino in fondo. Non avevo dubbi di questo".

Laura Valdesi