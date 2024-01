Aquila, affittato il rudere vicino al Verchione

Il rudere attiguo all’Orto del Verchione nel Fosso di Sant’Ansano è stato concesso in affitto dal Comune alla Contrada dell’Aquila. Tutto messo nero su bianco nella determina della Direzione opere pubbliche del 19 gennaio. Un immobile che fa parte del complesso del Santa Maria della Scala. Ed un atto che consente di implementare il lavoro di recupero e riqualificazione degli spazi nel rione aquilino che ha già visto il Verchione trasformarsi in cuore di tante attività della Contrada, oltre che di iniziative culturali.

Il 4 maggio scorso era stato approvato lo schema di contratto per la concessione in locazione all’Aquila per 25 anni dell’immobile anzidetto "con una superficie complessiva di 215 metri quadri del fabbricato più resede esclusivo di 109 mq da destinare – si legge nella determina – alle attività tipiche istituzionali e sociali della Contrada". Accolta la richiesta di quest’ultima di scomputo dei lavori da sostenere dal canone di affitto, stabilito in 17.540 euro, che saranno riconosciuti nella misura del 60% per un massimo di 294mila euro. Si tratta di un intervento complesso perché attualmente lo stabile è ridotto a rudere ed invaso dalla vegetazione. I lavori e le opere di qualunque genere sull’immobile dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza. "L’immobile – ecco una delle indicazioni alla Contrada – non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo".