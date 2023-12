Apre ’Spazio sicuro’. Centro di ascolto per persone lgbtqia+

A Colle apre un centro di ascolto e di prima accoglienza per persone lgbtqia+*. Si chiamerà ‘spazio sicuro’ ed aprirà nella Casa del Popolo. "Siamo felici di poter continuare ad offrire uno spazio sicuro alla comunità Lgbtqia+*– ha dichiarato Greta Sartarelli, presidente del Movimento pansessuale Arcigay Siena – sulla base dell’esperienza maturata in questo primo anno di attività abbiamo deciso di migliorare il servizio, aumentando il numero degli operatori qualificati e aprendo un nuovo sportello a Colle. Il valore aggiunto di questa nuova progettualità sono le formazioni e gli eventi di socializzazione perché vogliamo fornire a chi opera sui territori nelle forze dell’ordine, a scuola e negli uffici pubblici strumenti di conoscenza del mondo Lgbtqia+* per evitare che si verifichino episodi di discriminazione".

E ancora: "Vogliamo che gli utenti dei nostri sportelli si sentano realmente integrati e parte della comunità senese, per questo abbiamo pensato di organizzare un ciclo di eventi di socializzazione". Presso il Centro saranno attivi i seguenti sportelli tematici: Psicologico, Trans, Salute, Legale, Migranti, Lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. All’attività ordinaria del Centro si aggiunge un nuovo servizio di test rapidi, anonimi e gratuiti sulle infezioni sessualmente trasmesse in collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive delle Scotte. Per rispondere alle esigenze di socializzazione saranno realizzati incontri tematici dedicati a persone trans e non binarie, persone razzializzate e migranti LgbtQia+*, famiglie in difficoltà nel gestire il coming out dei propri figli. Gli incontri saranno l’occasione per far conoscere ancora di più i servizi del Centro e un’opportunità per dare vita ad una vera e propria comunità che si sostiene e che fa rete intorno a esso.

Lodovico Andreucci