Apre la sede di FdI a Castelnuovo. Rosso: "È una giornata di festa"

Domani alle 16 cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Castelnuovo Berardenga, in via Garibaldi 13, di fronte al palazzo comunale. Parteciperanno Letizia Giorgianni, deputato di FdI, Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale, Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale, in collegamento. A fare gli onori di casa sarà Lorenzo Rosso, capogruppo in consiglio comunale di Centrodestra per Castelnuovo e dirigente nazionale di FdI. "Una giornata di festa per il partito – afferma Rosso – che ha raggiunto qua uno dei massimi risultati elettorali, con il 25% dello scorso anno, grazie anche a una nostra opposizione netta e senza sconti alla giunta Pd di Nepi in consiglio comunale, che è riuscito a tenere per ben cinque anni i ragazzi a scuola nei container-bunker. Una vergogna. Anche per questo a giugno possiamo farcela a espugnare il Comune", conclude Rosso.