Apre il centro sulla biodiversità La scienza che coinvolge i cittadini

"La ‘Citizen science, che tradotto alla lettera sta per ‘scienza dei cittadini’, prevede il coinvolgimento di cittadini in attività proprie di ricerca scientifica, ovvero per la raccolta di informazioni, in questo caso ambientali. Questi cittadini, adeguatamente formati, diventano ricercatori e mandano le loro segnalazioni sul campo ai centri di raccolta". Così il professor Francesco Frati, ordinario di Zoologia e Evoluzione biologica del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università, spiega l’incontro all’Accademia dei Fisiocritici. Ha preso il via, con l’attività divulgativa, lo spoke 3, del National Biodiversity Future Center, uno degli otto Centri nazionali di ricerca attivati dal Pnrr che vedono coinvolto l’ateneo senese. Il Centro nazionale della Biodiversità ha al suo interno otto spoke e lo spoke 3, dedicato al monitoraggio della biodiversità terrestre e di acqua dolce, è co-coordinato dalle Università di Siena di Modena e Reggio Emilia ed ha come responsabile il professor Frati. Sono coinvolti nell’attività di ricerca 7 università, il Cnr e altri istituti pubblici e privati.

Lo Spoke 3, con un budget per l’ateneo senese di 9,5 milioni di euro, impiega 17 ricercatori di sei diversi dipartimenti, ai quali si aggiungono 6 nuovi ricercatori e 6 dottorandi di ricerca, appositamente assunti grazie ai fondi stanziati. Il primo incontro ai Fisiocritici, con i partner coinvolti, ha provato a ragionare su un ‘Centro Nazionale di Citizen Science’ - esperienza già attiva in altri Paesi europei - lanciando il coinvolgimento della popolazione sui temi dell’importanza e della conservazione della biodiversità attraverso una conoscenza sempre più approfondita, capillare e condivisa: hanno contribuito alla riflessione colleghi dalla Germania, Olanda, Svezia e Austria. Lo scopo del Centro nazionale è la conoscenza della biodiversità italiana quale step fondamentale per la sua gestione sostenibile, secondo il principio per cui il benessere dell’ambiente si riflette sul benessere umano (One Health).

"Gli obiettivi di ricerca dello spoke 3, nei prossimi tre anni – spiega il professor Frati -, sono implementare la conoscenza della biodiversità italiana, in termini di distribuzione di specie, variabilità e numeri; il focus sulle specie a rischio estinzione; un altro focus sulle specie invasive o aliene; e, ancora, il focus su due sottoambienti, quello dei suoli e quello delle acque interne; infine c’è l’attività divulgativa e il coinvolgimento più diffuso propri della Citizen science".

Paola Tomassoni