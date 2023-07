Approdo alla Rocca Aldobrandesca Il 5 agosto riaprirà la passerella

La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i social: dopo circa venti anni di scavi, lavori di recupero, messa in sicurezza e di attesa, il 5 agosto alle 17 autorità e cittadini saliranno sulla Rocca Aldobrandesca che domina il centro storico castiglionese. Lo faranno attraverso il camminamento sospeso con ingresso da un’ex abitazione all’inizio di Via Aldobrandeschi.

L’Amministrazione comunale ha dato l’annuncio con "emozione e gioia": la lunga attesa è terminata. Nel mese di giugno è stato completato l’impianto elettrico e sono state fatte prove dell’illuminazione notturna, che aggiungerà ulteriore fascino al fortilizio. Pur essendo andato nei secoli in larga parte distrutta e parzialmente riadattata dall’ultimo ’feudatario’, il marchese Riario ai primi del Seicento, la costruzione forma un ’unicum’ insieme alla Rocca di Tentennano: due fortezze che si guardano a poche centinaia di metri l’una dall’altra.

Il sindaco Claudio Galletti, l’assessora alla cultura Alice Rossi e la consigliera comunale delegata al turismo Valentina Pierguidi, sono all’opera per assicurare il dovuto risalto alla riapertura, "considerato – è il primo cittadino Claudio Galletti a dirlo – che prima della straordinaria scoperta archeologica di San Casciano dei Bagni, era la competente Soprintendenza ai Monumenti a definire questo come il recupero più importante realizzato negli ultimi vent’anni sul territorio di sua pertinenza, con significativi ritrovamenti riferibili all’epoca tardo medioevale e non solo".

A questo proposito, ha suscitato interesse ed è stata oggetto di un approfondimento da parte dello studente universitario Guglielmo Rapiti, la piccola cappella – completa di abside – rinvenuta durante gli scavi, ascrivibile al tredicesimo secolo, antecedente rispetto a quanto rinvenuto al suo intorno, con le mura interne e perimetrali di un edificio che dovevano costituire il Palazzo Riario. Gli scavi, da sempre seguiti dall’archeologo Marco Pistoi, insieme agli architetti Maurizio Governi e Roberta Costalonga curatori del cantiere, non sono conclusi: proseguiranno con campagne che la Soprintendenza intende organizzare nei prossimi anni. Il percorso che seguiranno i visitatori, infatti, sarà su passerelle in ferro ben stabili, ma che lasceranno la possibilità di procedere nelle ricerche e nello scavo che, finora, ha consentito di togliere terra e detriti per circa un metro e mezzo in media, facendo riaffiorare le mura di vari manufatti.

Daniele Palmieri