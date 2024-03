Apprendista contabile. Contratto full time

1 GEOMETRA – Studio di Torrenieri (Montalcino) cerca un geometra o perito edile per collaborazione tecnica in studio tecnico per gestione attività tecniche connesse all’edilizia,catasto, ristrutturazione e assistenza contrattuale, certificazioni energetiche e sicurezza cantieri. Diploma superiore o laurea nel settore tecnico. Contratto a tempo determinato trasformabile con orario part time o full time da concordare. Contatti: 3477137456 o [email protected]

1 APPRENDISTA – Studio cerca apprendista addetto alla contabilità in studio commerciale e revisione contabile. Necessario diploma ad indirizzo commerciale o contabile, buone conoscenze informatiche (pacchetto office), patente B ed auto. Contratto di apprendistato full time. Contatti: [email protected] 0577564394

1 AIUTO CUOCO – Ristorante di Siena cerca un aiuto cuoco. Necessaria conoscenza della lingua italiana. Contratto stagionale dall’1 marzo fino al 30 ottobre con possibilità di trasformazione in un contratto annuale.