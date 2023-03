Appezzamenti in palio per under 41

Nuove opportunità per gli under 41 che vogliono diventare imprenditori agricoli. Si è aperta il 7 marzo la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta). Sono circa 20 mila gli ettari di terra che vengono rimessi in circolo, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore a base d’asta di 260 milioni di euro. I terreni di questa sesta edizione sono ubicati prevalentemente in Sicilia, che da sola concentra il 36% delle superfici all’asta; a seguire Toscana (13%), Sardegna (12%), Puglia (9%) e Basilicata (7%). In particolare, in Toscana ci sono 44 appezzamenti per un totale di oltre 2500 ettari.

Di questi, sette si trovano nella provincia di Siena per un totale di 222,85 ettari. "Una opportunità per i giovani che vogliono dedicarsi a uno dei mestieri più belli" dice la vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate, tramite il portale dedicato, a partire da oggi fino al 5 giugno 2023, consultando il sito https:www.ismea.itbanca-delle-terre.