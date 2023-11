Appello di sindaci e presidenti: "La Finanziaria trovi i soldi per il ponte delle Nove Luci"

Chiedono sostegno ai parlamentari del territorio affinché nella legge finanziaria si stanzino i soldi per il ponte delle ’Nove Luci’. Quello crollato nel novembre 2012 per una eccezionale piena dell’Orcia. Il progetto, realizzato dalla Provincia, c’è, mancano - circa tredici milioni di euro - i soldi. Da qui, dopo l’iniziativa di lunga data dei sindaci di Castiglione d’Orcia e di Pienza, ora quella che riunisce le istituzioni del territorio: a firmare la richiesta i sindaci di Castiglione d’Orcia, Pienza, San Quirico, Radicofani, Piancastagnaio, Montalcino, Abbadia San Salvatore, i presidenti dell’Unione dei Comuni Amiata-Valdorcia e Valdichiana, il presidente della Provincia.

"Ci rivolgiamo a voi – scrivono – dopo ormai quasi dodici anni dal crollo del ponte che ha diviso in due la valle patrimonio Patrimonio Unesco. La ricorrenza del ventennio avverrà con il nostro territorio spezzato in due". Nel tempo, i sindaci di San Quirico e Castiglione hanno "più volte informato, e sollecitato, le istituzioni, a partire dalla Provincia, per poi passare a Regione e Ministeri. In particolare il ministero delle infrastrutture, dal quale, fino ad oggi, non abbiamo ottenuto risposte concrete".

Tutti gli abitanti dei comuni del territorio, si sostiene nella lettera, "non solo hanno subìto i disagi primari, quali difficoltà negli spostamenti per raggiungere i servizi essenziali, ma hanno anche sofferto dal punto di vista economico e turistico".

"Siamo ben consci – si conclude la lettera – del fatto che il numero di abitanti di quest’area sia minimale rispetto alle aree metropolitane. Sappiamo, inoltre, che nella nostra zona non sono presenti aziende o industrie capaci di far leva per risolvere la problematica".