Appalti nel mirino della Finanza, indagine tra Perugia e Chiusi: ai domiciliari imprenditore e funzionario pubblico

Chiusi (Siena), 20 settembre 2025 – Cinque misure cautelari personali sono state eseguite ieri dalla guardia di finanza di Perugia in relazione a una gara pubblica che è stata indetta dal Consorzio Bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia, che ha sede a Chiusi Stazione in via Trieste, e ad un lavoro della Provincia del capoluogo umbro.

I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti dei cinque sono quelli di corruzione, falso ideologico indotto e turbata libertà degli incanti. Agli arresti domiciliari due funzionari pubblici – uno dipendente della Provincia di Perugia ma un altro lavora da diversi anni al Consorzio di Bonifica –; stessa misura per un imprenditore cinquantenne che vive a Chiusi e che, all’epoca dei fatti, era amministratore di una società a responsabilità limitata con sede nella vicina Città della Pieve.

Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per un geometra che vive a Ficulle, nel Ternano, divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per il titolare di una ditta perugina. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia di un profesisonista a cui un ’intermediario, spiega una nota del procuratore Raffaele Cantone, avrebbe chiesto denaro in cambio dell’offerta di affidamento di un lavoro di progettazione pubblicato dalla Provincia di Perugia.

L’inchiesta ha portato a delineare “gravi elementi indiziari in ordine ad uno stratificato sistema di accordi e favori tra imprenditori e pubblici ufficiali del Perugino” relative alle procedure di affidamento dei lavori per realizzare opere pubbliche. Avrebbero consentito di aggirare la legislazione vigente sugli appalti, secondo gli investigatori, “determinando l’illegittima aggiudicazione”, prosegue la nota.

I finanzieri hanno messo un faro particolare sulla gara per la ricostruzione spondale del fiume Chiani di Monteleone di Orvieto del valore di 963.800 euro, indetta dal Consorzio Bonifica con sede a Chiusi competente anche per alcuni Comuni del sud senese. Un dipendente, questa la tesi, avrebbe rivelato all’amministratore della società a responsabilità limitata “informazioni riservate relativamente a giorno e ora della pubblicazione sulla piattaforma telematica dedicata, dell’indagine di mercato per la realizzazione delle opere”.

Sarebbe risultato determinante, ritengono i finanzieri. L’amministratore, con l’aiuto di un professionista suo collaboratore, le avrebbe condivise con altri sette imprenditori concordando tempi di presentazione delle offerte e ammontare dei rispettivi ribassi. “All’esito della gara – spiega la procura – i lavori sono stati affidati a uno degli imprenditori del ’cartello’ che, mediante un successivo subappalto, l’ha dato all’imprenditore che aveva avuto l’informazione originaria”.

Un modus operandi che prevedeva una compartecipazione a diversi livelli, “è emerso anche grazie a specifiche attività investigative come intercettazioni telefoniche e telematiche, ovvero localizzatori gps”. Una ricostruzione che è stata condivisa dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare dove si legge “... non vi è dubbio che vi sia stata la collusione volta al turbamento della gara...” ritenendo che “le modalità e le circostanze dei fatti reato... denotano una spiccata pericolosità sociale degli indagati certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi”.

L’allora amministratore della società di Città della Pieve sarebbe stato al centro di un altro presunto “accordo illecito” con un pubblico ufficiale in servizio alla Provincia di Perugia. In un altro caso, ma non riguarda gli indagati della nostra provincia, è stato video-ripreso un imprenditore perugino consegnare una busta a un funzionario pubblico all’interno della quale, a seguito della perqusizione, c’erano buoni carburante per 400 euro.

Il gip ha fatto l’interrogatorio preventivo degli indagati (l’imprenditore che vive a Chiusi si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di turbativa e dell’ipotesi di falso ideologico) disponendo le misure cautelari nei confronti dei cinque. Quanto alla guardia di finanza era già stata vista alcuni mesi fa negli uffici del Consorzio a Chiusi. La presunta attività illecita ha riguardato la parte amministrativa, i funzionari pubblici, senza coinvolgere il livello politico.

La.Valde.