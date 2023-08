Apertura delle Cacce Vittoria al fotofinish per il quartiere Travaglio

E’ il Quartiere Travaglio ad aggiudicarsi la vittoria nel Torneo di Apertura delle Cacce edizione 2023. Il primo torneo di quest’anno si è svolto in una giornata di gran caldo che ha messo a dura prova la resistenza di tutte le comparse del corteo storico e in particolare degli arcieri che hanno dovuto anche sopportare la tensione che la disputa di questo torneo inevitabilmente procura. Il successo degli arcieri Giovanni Volpi e Amedeo Cencioni e del Capitano Andrea Ricci è giunto al termine di una gara tiratissima ed appassionante che ha visto la necessità disputare una serie di tiri di spareggio con il Borghetto per giungere alla vittoria. Per Ruga e Pianello, la gara si è fatta presto in salita a causa di alcuni errori anche se in questo torneo tutto rimane incerto fino alle ultime frecce; infatti giunti all’ultima distanza, se Travaglio e Borghetto avessero sbagliato ne avrebbe potuto approfittare la Ruga e forse anche il Pianello che però doveva recuperare qualche punto in più.ma La vittoria però, nonostante le più o meno accese rivalità, è bella quando arriva per meriti propri più che per gli errori altrui.

Gli arcieri del Travaglio e del Borghetto si sono dimostrati fortissimi, determinati e concentrati e sicuramente hanno recitato un ruolo importante le energie mentali e la freddezza con cui i ragazzi di Capitan Ricci hanno condotto la gara. Al termine il popolo giallorosso ha invaso il campo di tiro dando sfogo a tutta la sua gioia e liberandosi dalla tensione che una gara così tirata aveva fatto accumulare. Il torneo di ieri ha visto realizzarsi l’auspicio dell’artista Lucia Menchini che durante la presentazione della sua opera aveva auspicato che andasse in premio al Quartiere i cui arcieri avessero dimostrato grinta, cuore e passione nel disputare la gara e così è stato. Da ieri sera, dopo che il centro di Montalcino si è colorato di giallo e di rosso, nel rione di Santa Margherita hanno preso il via i festeggiamenti che si protrarranno fino all’autunno quando si entrerà nel vivo di un altro torneo, quello della “Sagra del Tordo” che, come da tradizione si terrà l’ultima domenica di ottobre.

Andrea Falciani