Apertura dell’anno accademico. Ospiti il ministro Bernini e Sciarra

Cerimonia di inaugurazione del 783° anno accademico dell’Università di Siena il 24 novembre (ore 11) nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato con due ospiti d’onore: il rettore Roberto Di Pietra aprirà le porte dell’Ateneo a Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale che terrà un intervento, e al ministro dell’Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini.

Intanto si sono aperte le iscrizioni ai corsi post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024 e indirizzate a giovani laureati e a professionisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici. Entro il 1° dicembre è possibile iscriversi ai master di primo livello in Advanced Endodontics, Advanced in Prosthodontics Sciences, Comunicazione d’impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie, Contemporary Esthetics and Digital Dentistry, Let’s Go: master in manager multistakeholder di comunità, Parodontologia clinica, Prosthodontic Sciences, Prosthodontics, Esthetics and Digital Dentistry, Reconstructive Periodontology and Implantology, Sign Language Interpreting in Multilingual Settings.

È inoltre possibile, sempre entro il 1° dicembre, iscriversi ai master di secondo livello in Advanced Microscopic Endodontics, Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione umana, Ecocardiografia avanzata nella pratica clinica, Ecocardiografia di base ed avanzata e imaging in cardiologia dello sport, Immunologia applicata alle malattie respiratorie, Informatica del testo e edizione elettronica, Management del patrimonio culturale, Traduzione letteraria e editing dei testi antichi e moderni.

Fino al 15 dicembre è invece possibile iscriversi ai master di primo livello in Competenze psico-socio-pedagogiche per la gestione del lutto e per l’intervento con bambinei e adolescenti orfanie di vittime di crimini domestici e femminicidio e con le famiglie affidatarie, Conflict Management and Humanitarian Action, Geomatica, Il Codice Rosa: un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza, Infermiere e strumentista di sala operatoria, Infermiere specialista nel rischio clinico ed infettivo, Infermiere territoriale, Liquid Biopsy, Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie, Medical Genetics, Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica.

Sempre entro il 15 dicembre, iscriversi ai master di secondo livello in Endodonzia e Ortodonzia restaurativa, Engineering Geology, Geomatica, Geotecnologie per l’archeologia, Medicina estetica e in Tutela dell’ambiente e del territorio.