Aperto il bando per i voucher conciliazione e mobilità

E’ possibile presentare domanda per voucher di conciliazione e mobilità promossi dalla Regione Toscana. Il bando, pubblicato sul Burt, è destinato a donne e uomini disoccupati inseriti nei percorsi di politica attiva del nuovo Patto per il Lavoro o del Programma GOL. "Lo scopo è sostenere percorsi di ingresso e reinserimento lavorativo", precisa l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini. L’avviso prevede il riconoscimento di misure di accompagnamento ai percorsi di politica attiva, volte a favorire la conciliazione vita-lavoro ed a supportare la mobilità geografica. Sono destinatari dei voucher i disoccupate iscritti a un Centro per l’Impiego della Toscana: residenti o domiciliati con Isee non superiore a 35 mila euro; persone con responsabilità di cura nei confronti di figli minori di 13 anni o familiari, parenti entro il secondo grado, in condizione di non autosufficienza.