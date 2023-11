Aperto il 783° anno accademico: "L’Università costruisce il futuro"

"Il meglio deve ancora venire. Per indole sono sempre incline a pensare alla strada ancora da compiere e dunque credo che dobbiamo pensare e parlare di futuro. E’ il momento di farlo", con una relazione intitolata ’Elogio del futuro’ il rettore Roberto Di Pietra ha aperto ieri il 783° anno accademico dell’Università degli Studi. E’ l’inizio del suo secondo anno alla guida di un ateneo che ha quasi 800 anni alle spalle e oggi 18.500 iscritti, di cui 12mila fuorisede e 1.600 studenti internazionali.

Alla cerimonia in Rettorato hanno assistito il ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il sindaco Nicoletta Fabio e il presidente della Toscana Eugenio Giani, insieme alle autorità civili, militari e religiose; alla presenza di altri rettori italiani, da Tomaso Montanari dell’Università Stranieri ad Alessandra Petrucci di Firenze, a Matteo Lorito di Napoli.

"Progettare il futuro, immaginarlo, anche il semplice sognarlo, diventano potenti strumenti attraverso cui vivere il nostro presente – prosegue il rettore in quella relazione che diventa un programma di mandato –. Le Università per propria missione sono ’costruttrici di futuro’: costruiamo futuro nella ricerca e nella didattica, portando nella società nuove generazioni di studenti che innervano il mondo delle imprese e amministrazioni pubbliche. Nel caso dell’Università di Siena la costruzione del futuro riguarda la ridefinizione della nostra offerta formativa". E il lavoro sull’offerta didattica segue tre direzioni: l’interdisciplinarità, la trasversalità di skills e l’innovazione dei metodi didattici. Sul versante della ricerca i Dipartimenti sono invitati a partecipare ai bandi competitivi nazionali e, soprattutto, internazionali.

E ancora: "Per elencare le attività in programmazione per il 2023-2024 – prosegue il rettore Di Pietra – nell’ambito delle deleghe di ateneo avevamo pensato di utilizzare qualcosa simile al rullo della sequenza iniziale di ogni episodio di Star Wars. Poi abbiamo pensato che non vogliamo evocare né guerre stellari né tanto meno guerre terrestri. Noi le guerre non le vogliamo! Preferiamo riempire un prato di margherite con tutti i nomi dei progetti che vogliamo fare sbocciare nel 2024. Tra tutte le iniziative in programma ne voglio richiamare solo una che è legata alla sostenibilità: si tratta di un progetto che abbiamo chiamato ’Cresce con te: un albero per una matricola’". E qui il rettore annuncia che l’ateneo intende piantare un albero di leccio per ogni nuovo iscritto, a partire dall’anno accademico 2023-2024: "Grazie alla collaborazione con la Provincia, l’Unione dei Comuni della Val di Merse e il vivaio provinciale Il Campino, acquisteremo e pianteremo circa 3.000 piantine di Leccio. Di fatto investiamo sul futuro. Gli alberi, così come i nuovi studenti, rappresentano il futuro del nostro ambiente e della nostra società".

La cerimonia inaugurale vede quindi gli interventi dei rappresentanti degli studenti, Samuele Picchianti e del personale tecnico e amministrativo, Paola Barbi; poi la prolusione del professor Pier Simone Marrocchesi su ’Un ponte fra le due culture: scienza e discipline umanistiche nel secolo dell’intelligenza artificiale’.

Il finale è affidato all’ospite della cerimonia, la professoressa Silvana Sciarra, presidente emerito della Corte Costituzionale, per cui è un ritorno a Siena, dove in ateneo ha insegnato per 12 anni diritto del lavoro, nell’allora facoltà di Scienze economiche e bancarie. Il suo intervento verte su diritti e tutela dell’ambiente negli articoli 33 e 9 della Costituzione e parte laddove il rettore ha finito, da Italo Calvino: "Occorre togliere peso alle parole. Istruzione, cultura, democrazia sono i beni da tutelare congiuntamente. Essi appaiono quali componenti di una visione lungimirante dei nostri costituenti. Il riferimento ora in Costituzione alle future generazioni aggiunge nuove prospettive a quella visione, esplicita i doveri che incombono sulle generazioni presenti per la tutela dell’ambiente. Il paesaggio, colpo d’occhio, così come l’arte e l’architettura, è bene primario e assoluto. Vi faccio i miei auguri perché molte pinate e molti giovani crescano in questa università".

Paola Tomassoni