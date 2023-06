’Aperti per voi sotto le Stelle’ dal Touring Alla scoperta di San Raimondo al Refugio

Torna nel weekend anche a Siena l’iniziativa ’Aperti per Voi sotto le Stelle’ del Touring Club, ovvero aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Con i soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: a Siena domani e domenica si va alla scoperta dei tesori di San Raimondo al Refugio, con l’accoglienza dei volontari Touring e visite guidate a cura della Fondazione Conservatori Riuniti, domani alle 11 e alle 16.30 e domenica alle 11. La Chiesa di San Raimondo al Refugio è un luogo eccezionale: la costruzione dell’edificio fu avviata nel 1601 su iniziativa di Aurelio Chigi e portata a termine con la facciata marmorea entro il 1660 dall’architetto Benedetto Giovanelli. All’interno troviamo uno spaccato della cultura pittorica senese con le opere di Alessandro Casolani, Ventura Salimbeni, Francesco Vanni e Rutilio Manetti. Sono visitabili anche gli attigui ambienti della Fondazione e opere come l’Assunta di Domenico di Bartolo, la Santa Caterina d’Alessandria di Jacopo della Quercia e un bassorilievo raffigurante la Madonna con il Bambino del Marrina.