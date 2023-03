’AperiTony’ in Piazza, i sindaci con Nicoletta Fabio, i tavoli di Ferretti

Tanti appuntamenti elettorali nel week-end. Si parte domani alle 10,30 a Palazzo Patrizi con il convegno a sostegno della candidata sindaco Nicoletta Fabio su ’Fare bene: il buongoverno del centrodestra’. Si confronteranno sindaci, amministratori e dirigenti di FdI, Lega, Forza Italia e Udc che racconteranno le loro esperienze e metteranno a disposizione indicazioni per la Fabio, che sarà presente. Alle 12 al Bar ’Il Palio’ la lista ’Sì - Patto dei Cittadini’ che sostiene Fabio Pacciani presenta il proprio sito, che verrà messo online a mezzanotte. Il tutto, mentre oggi alle 18,30, nelle stanze della parrocchia di Santa Petronilla, lo stesso Pacciani tiene un nuovo incontro di ’Strada per Strada’ con i cittadini di piazza d’Armi. Anna Ferretti, candidata del centrosinistra, dopo aver incontrato i Giovani Democratici, domani alle 15 al circolo Arci di Fontebecci riunisce i tavoli tematici, dove si raccoglieranno le idee per il programma elettorale.

Oggi Emanuele Montomoli invita la cittadinanza alle 19 nella sede di Piazza del Campo per ’AperiTony’, mentre ’SiAmo Siena’, lista che appoggia Massimo Castagnini, organizza un brindisi alle 18,30 in piazza Matteotti. Infine Alessandro Bisogni, Siena Popolare, raccoglie le firme per la lista domani (ore 15-19) alla Stazione e domenica (ore 15-19) in Piazza Maestri del Lavoro.