Aperitivo al Museo Civico di Chianciano

Il Movimento Turismo del Vino Toscana, con Ia cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana, lancia la prima edizione di ’Aperitivo al Museo’, l’evento che unisce il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza della produzione enologica della Toscana. L’appuntamento, rivolto ad appassionati, turisti e realtà del settore, è in programma per sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, in sette musei distribuiti nelle province toscane.

"L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale", spiega Anastasia Mancini (foto), presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. Ogni museo prevede una visita guidata agli spazi museali, seguita da una degustazione di vini delle cantine che saranno presenti con il produttore in abbinamento a prodotti tipici. Le cantine partecipanti avranno anche la possibilità di far conoscere e vendere le proprie bottiglie ai visitatori.Tra I terriotori prescelti c’è anche il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme che offrirà una visita, della durata di circa un’ora, concentrata principalmente nelle sezioni legate alla produzione del vino e al simposio. "Ogni museo rappresenta un pezzo di storia della nostra regione – sottolinea il presidente di Itinera, Daniela Vianelli – in questa occasione particolare saranno fatti dei focus su parti dell’esposizione legati particolarmente alla storia del vino creando un filo conduttore tra degustazione e visita".