AOU Senese conquista il terzo posto al "Premio Protagoniste in Sanità 2023", Piano di uguaglianza di genere.

Importante riconoscimento per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nell’ambito delle politiche di genere. Alla seconda edizione del ’Premio Protagoniste in Sanità 2023’, l’Aou Senese ha conquistato il terzo posto tra i soggetti pubblici con il progetto ’Piano di uguaglianza e altre politiche di genere in Aou Senese’, per la sezione caratterizzata dai requisiti ’adozione di un bilancio di genere, di un gender equality plan, ottenimento di una certificazione di parità di genere o avvio di procedure in tale direzione’. A coordinare il progetto ed a ritirare il premio a Bologna è stata la professoressa Serenella Civitelli, responsabile del Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale e coordinatrice del Centro Salute e Medicina di Genere delle Scotte.

"L’Aou Senese si è dotata di un Piano di uguaglianza di genere (GEP) come documento strategico, che individua le azioni ed i progetti necessari a favorire il contrasto delle asimmetrie di genere e permette la valorizzazione di tutte le diversità. Attraverso il GEP il policlinico riconosce pubblicamente la parità di genere e l’intersezionalità come obiettivi e valori fondamentali, che vengono riaffermati nel Documento delle strategie aziendali 2023-2025. I soggetti primariamente interessati dal GEP sono i lavoratori dell’Aou Senese ma, trattandosi di uno strumento di promozione della cultura di contrasto a qualunque forma di discriminazione, le azioni previste avranno ricadute significative per i pazienti, le loro famiglie, le associazioni di volontariato e l’intera società".