Anziano ferito dopo incidente in zona Salceto

Incidenti a catena ieri sulle strade poggibonsesi. Nell’arco di poche ore ce ne sono stati ben tre. Il bilancio è di un ferito. A Salceto un pensionato ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, riportando leggere conseguenze. Illesi, invece, i due occupanti delle auto coinvolte in uno spettacolare tamponamento in via Pisana. Senza danni per le persone anche un violento scontro tra due auto in pieno centro abitato. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia municipale.