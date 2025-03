Anziano colto da malore in auto. Scatta l’allarme, viene salvato

Nel tardo pomeriggio di venerdì, un improvviso malore ha colto un anziano alla guida della sua auto in viale Roma, nel centro di Chianciano Terme. L’episodio ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, mentre due ambulanze sono intervenute sul posto, creando apprensione e momentanei disagi alla circolazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18, quando un giovane collaboratore del bar Le Fonti, uscito per una pausa, ha notato un uomo all’interno di un piccolo fuoristrada nero fermo sul lato della strada.

L’anziano, in evidente difficoltà, chiedeva aiuto poiché non riusciva più a muoversi. Immediatamente è stata contattata la centrale operativa del 118, che ha inviato i soccorsi. La prima ambulanza arrivata sul posto, tuttavia, non disponeva di personale medico a bordo. Nel frattempo, l’anziano ha tentato di uscire dal veicolo, ma le sue condizioni richiedevano un’assistenza più specifica. Dopo pochi minuti, è giunto un secondo mezzo di emergenza con un supporto sanitario adeguato. L’uomo è stato rapidamente preso in carico dai soccorritori e assistito all’interno dell’ambulanza. Per tutta la durata dell’intervento, i mezzi di emergenza sono rimasti sulla corsia di marcia a scendere, con i lampeggianti accesi: l’intervento è durato oltre un’ora e mezza. Questo ha inevitabilmente causato rallentamenti alla circolazione, in particolare a un autobus che ha avuto difficoltà a proseguire il suo percorso. Tuttavia, le forze dell’ordine presenti hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza di tutti. L’attesa ha generato una crescente preoccupazione tra i presenti, soprattutto perché nessun mezzo sanitario sembrava pronto a ripartire immediatamente per l’ospedale di Nottola. Il timore che le condizioni dell’anziano potessero aggravarsi era palpabile tra coloro che seguivano la scena. Solo dopo un’ora e mezza, il paziente è finalmente uscito dall’ambulanza sulle proprie gambe, accompagnato da una donna, presumibilmente una parente, giunta sul posto nel frattempo. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei sanitari ha scongiurato conseguenze più gravi, permettendo all’anziano di tornare a casa senza necessità di ricovero immediato. L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta l’importanza della reattività dei soccorsi e della collaborazione tra cittadini e operatori sanitari. Situazioni come questa ricordano quanto sia fondamentale poter contare su un servizio di emergenza efficiente, pronto a intervenire con rapidità.

Anna Duchini