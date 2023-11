Anziano cade in casa. I vicini sentono le urla e lanciano l’allarme

Brutta avventura ieri pomeriggio per un 96enne di Poggibonsi che vive da solo in un appartamento nelle immediate vicinanze del centro. E’ caduto in casa e non riusciva ad alzarsi. Le sue disperate grida di aiuto, per fortuna, sono state sentite dai vicini di casa, che hanno dato l’allarme. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i sanitari del 118, ma la porta era chiusa e per permettere i soccorsi sono stati chiamati i vigili del fuoco. La squadra dei pompieri del distaccamento di Campostaggia nel giro di pochi istanti è riuscita ad aprire la porta, consentendo al 118 di entrare nell’appartamento e di prestare le prime cure all’anziano, che è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale del comando cittadino.