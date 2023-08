Anziana scippata in pieno giorno Colle, borsa strappata da un uomo

C’è solo da chiedersi se avesse preso di mira proprio lei, e quindi la pedinasse aspettando il momento per entrare in azione, o se, invece, ha colpito la prima persona che gli è passata ‘a tiro’. Per il resto, la dinamica dello scippo di un’anziana signora di 89 anni avvenuto tre giorni fa a Colle è, purtroppo, chiarissima. È il figlio della stessa vittima a raccontare sui social ciò che la mamma ha subito: "Uno sconosciuto, uscito da dietro la siepe, le ha strappato la borsa da sottobraccio facendola cadere, per fortuna senza conseguenze. Dopo aver preso i soldi ha lasciato la borsa. È andata bene, si è solo sbucciata a un ginocchio nel cadere a terra".

Nonostante la sorpresa, lo spavento e il dolore per la ferita, la signora ha avuto la lucidità e la forza di chiedere aiuto e avvertire i carabinieri. È successo poco dopo le 9.30 nella parte interna di via XXV Aprile, nell’area nota ai colligiani come ‘La Buccia’, una zona della città bassa che, oltre ad essere densamente abitata, ospita molte attività come uffici, negozi, laboratori artigiani e studi professionali.

In questo periodo dell’anno, però, molte persone sono in vacanza, le loro case vuote e diverse attività sono chiuse per ferie, circostanza che ha probabilmente favorito lo scippatore riducendo per lui il rischio di essere visto. Alcune attività, comunque, dispongono di telecamere di videosorveglianza e non si può, quindi, escludere che gli occhi elettronici possano aver ripreso l’accaduto e le loro registrazioni essere utili alle indagini delle forze dell’ordine.

Pochi i soldi di cui il malvivente si è impadronito sorprendendo la signora alle spalle, ma grandi le reazioni di rabbia, preoccupazione e perfino sgomento che l’episodio ha suscitato nei colligiani, soprattutto in chi ha familiari anziani, categoria che è, purtroppo, la più esposta anche a questo genere di attività criminale in cui il furto si associa alla violenza.

In molti oggi ricordano il caso della signora ultranovantenne pedinata dal mercato fino a casa, dove, dopo essere stata spinta con violenza nell’androne del palazzo, era stata derubata della catenina d’oro che portava al collo e che le era stata strappata con forza; o i ripetuti casi di ‘abbraccio’ in cui, fingendo una vecchia conoscenza, anziani erano stati abbracciati con finto affetto e poi derubati di collane e borse, anche in quel caso strappate via all’improvviso in un solo colpo. Episodi di un passato recente, che hanno lasciato una traccia profonda nell’opinione pubblica.

A. V.