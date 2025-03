Antiporto e stazione: nuovi controlli. Sicurezza, chiesto incontro al prefetto

di Laura ValdesiSIENAVenerdì mattina, mentre la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, iniziava il sopralluogo all’interno della Rocca, una volante della polizia arrivava sparata in piazza Salimbeni. Niente di più sbagliato che pensare fosse dovuto alla presenza dei parlamentari. Questioni di controllo, insomma. Perché gli agenti sono entrati nella filiale 1 della Banca per accertamenti. "Una rapina? Qualcuno voleva soldi?", le ipotesi di chi era fuori. Sull’episodio sta svolgendo verifiche la questura, ma nulla si sa circa la possibile commissione di un reato. E sui dettagli dell’episodio.

Che conferma, casomai ce ne fosse bisogno, come il centro storico stia vivendo un momento di grande fibrillazione sotto il profilo della sicurezza. Controlli della polizia nel triangolo Camollia-Lizza-piazza Gramsci, successivamente dei carabinieri con un cane antidroga sempre nella zona Gramsci-sottopasso. Ancora la polizia, questa volta di notte, ha passato al setaccio l’area dell’Antiporto di Camollia e di piazzale Rosselli. La stazione insomma e la risalita dove per tanto tempo hanno dormito quattro persone in condizione di disagio. Venerdì sera e sabato notte i controlli si sono allargati a questa zona, oltre che ripetersi nel triangolo Lizza-Gramsci-Camollia. "L’intento – spiega la polizia – è quello di verificare l’assenza di bivacchi in un’area particolarmente sensibile per il numero di persone che la attraversano tutti i giorni". Accertamenti che hanno portato a identificare 81 persone di cui ben venti nelle zone finite al centro della polemica e dell’allarme di commercianti e cittadini. Gli agenti delle Volanti non hanno riscontrato irregolarità. Intanto la questura, con la Divisione anticrimine, sta valutando la posizione di chi è rimasto coinvolto nei fatti avvenuti fra Camollia e via dei Gazzani per consentire al questore Ugo Angeloni di emettere misure di prevenzione.

Si muovono intanto le associazioni dei negozianti. Confcommercio Siena ha scritto un telegramma al prefetto Matilde Pirrera dopo gli episodi degli ultimi giorni che riguardano la sicurezza urbana. "Stiamo vivendo in una situazione per molti versi inedita in questa città che inquieta e preoccupa. Perciò abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente al prefetto – annuncia l’associazione di categoria – per sollecitare interventi che diano risposte alle persone nonché alle attività economiche in centro a Siena". Una ricetta c’è già: "Dobbiamo intervenire sui controlli – si spiega – come come sul rispetto delle regole che sono uguali per tutti. Da parte nostra piena disponibilità al confronto per tutte le soluzioni che vanno in tale direzione. Sarà poi da parte nostra rinnovata all’amministrazione la richiesta di mettere mano alla regolamentazione del Sito Unesco. Un possibile strumento con cui disciplinare i tipi di attività che si possono insediare nel centro storico e porre un freno alla desertificazione in corso".

Evidenziato che non passa giorno senza che sui giornali ci sia qualche fatto di cronaca, anche di piccola violenza, cosa nota anche attraverso il tam tam interpersonale fra gli associati si rilancia "che in una città come Siena appare forte e immediata la percezione di insicurezza. E’ un tessuto dove certi fenomeni non sono mai stati frequenti. Il che ci dice che abbiamo più motivi per intervenire, questo ci deve spingere ad agire con decisione sul piano di una maggiore sicurezza e non solo".