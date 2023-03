Antipasqua critica Schlein "Post vergognoso e inaccettabile"

"Un post vergognoso e inaccettabile". È la denuncia del segretario provinciale del Pd, Andrea Valenti che insieme a Giulia Mazzarelli, portavoce Conferenza delle Donne Democratiche Siena, Elena Salviucci, Segretaria Giovani Dem Siena e al segretario dell’unione comunale Pd di Castiglione, puntano il dito contro il post Facebook pubblicato sulla sua pagina da Giuseppe Antipasqua, capogruppo di minoranza di Castiglione. Il post ’incriminato’ è il seguente: "Il Pd è molto felice di aver eletto come segretario generale del partito una donna. Una donna che ama un’altra donna che non fa figli e questo non la fa sentire meno donna. Giorgia Meloni è una donna, capo del governo, ama un uomo, fa figli ed è

cristiana". Parole che secondo Valenti sono "gravissime e dimostrano sessismo e omofobia, oltre che un chiaro modello di riferimento che è quello della peggiore destra che discrimina e offende con attacchi personali che non hanno niente a che

vedere con un rispettoso confronto politico".