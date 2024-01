Anticorpi monoclonali. Un nuovo studio Tls per arrivare a rimedi contro le varianti Covid

L’importanza della risposta immunitaria indotta dalla porzione Fc degli anticorpi monoclonali umani nello sviluppo di nuove terapie contro il Covid: è lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto da Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab e da Data Science for Health Lab della Fondazione Tls. Lo studio è firmato da Ida Paciello, Giuseppe Maccari, Elisa Pantano, Emanuele Andreano, sotto la guida di Rino Rappuoli.

La ricerca prende le mosse dall’attività del Mad Lab di TLS, ovvero dall’identificazione e produzione di anticorpi monoclonali umani che possono essere testati in vitro sia contro specie batteriche che contro virus. Dal deposito della sequenza di SARS-CoV-2 il gruppo di ricerca -, che aveva iniziato la sua attività a fine 2018 grazie a un ERC Advanced Grant di 2,5 milioni di euro per un progetto di ricerca dedicato alla resistenza antimicrobica - ha portato avanti studi e analisi sulla capacità neutralizzante degli anticorpi, ovvero sulla loro abilità di proteggere le cellule del corpo dagli organismi patogeni e di impedire le eventuali infezioni.

Con il susseguirsi delle varianti Covid, fino a Omicron, molti degli anticorpi identificati hanno mostrato una riduzione o perdita della loro capacità neutralizzante. Sulla base di tale osservazione, il lavoro del MAD Lab si è incentrato sulla caratterizzazione ad ampio spettro degli anticorpi monoclonali da utilizzare contro il virus SARS-CoV-2 e le sue varianti. I risultati ottenuti hanno confermato che gli anticorpi giocano un ruolo importante nella protezione contro il virus non solo grazie alla loro capacità di neutralizzare ma anche grazie alle funzioni mediate dalla loro porzione Fc.

Infatti, tramite tale porzione, gli anticorpi sono in grado di innescare meccanismi della risposta immunitaria volti all’eliminazione del virus. Tali meccanismi sono stati caratterizzati nel lavoro pubblicato dal MAD Lab e questo ha permesso di portare alla luce una parte ancora poco esplorata dalla letteratura scientifica che sarà fondamentale per la progettazione di nuovi candidati vaccinali e nell’identificazione di anticorpi monoclonali da somministrare per sconfiggere il Covid. Il gruppo di ricerca ha portato avanti un’analisi su 482 anticorpi monoclonali umani identificati da tre diverse coorti di partecipanti allo studio: la prima aveva ricevuto due dosi di vaccino, la seconda tre, e la terza presentava un’immunità ibrida data da una precedente infezione e da due dosi di vaccino a mRNA.

Lo studio ha confermato che molti anticorpi avevano mantenuto le funzioni effettrici mediate dalla porzione Fc. La ragione di questa differenza risiede nel fatto che gli studi portati avanti avevano preso in considerazione solo una delle porzioni dell’anticorpo, ovvero quella tramite cui l’anticorpo si lega al virus e ne blocca l’attività infettiva neutralizzandolo, mentre questo nuovo lavoro ha preso in esame una porzione diversa che riesce ad attivare tutte le cellule coinvolte nella risposta immunitaria e che, di conseguenza, potrebbe essere in grado di compensare la perdita della capacità neutralizzante da parte degli anticorpi.

Paola Tomassoni