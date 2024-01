Antica Fonte Resort, nuova gestione. Casole punta sul turismo di lusso

Si aggiunge un’ulteriore stella al territorio casolese, aprono infatti i battenti, completamente rinnovati, dell’Antica Fonte Resort, nuova area ristorativa e nuova Spa, grazie all’arrivo di un nuovo gruppo di gestori. Sarà Marcello Imbimbo inaugurare questo magnifico angolo della Valdelsa sabato con ingresso libero per visitare la struttura e una serata all’insegna del gusto e dello spettacolo con una degustazione a buffet e intrattenimento musicale.

"Ho deciso, insieme alla mia squadra, di scommettere su questo territorio. Sotto questo profilo è un territorio fertile e noi vogliamo dare il nostro contributo – afferma Imbimbo –. Alle pendici di Casole, all’interno del resort, si trova il nostro ristorante: l’Acquaforte. Puntiamo a soddisfare tutti i palati, con la nostra cucina che, partendo dalla tradizione e dai migliori prodotti del territorio, guarda all’innovazione. Sarà possibile trovare una ricca proposta di tagli e lavorazioni delle carni, ma anche una proposta di menù vegetariana/vegana. Una cucina artigianale, genuina e autentica".

Il resort è proprietà di un noto imprenditore della zona, Lido Conforti. L’investimento che è stato riversato sulla parte della spa è corposo e si tratta di un luogo in grado di attrarre ulteriori flussi turistici, anche dall’estero. Un complesso costituito da vari appartamenti in perfetto stile toscano con piscine all’aperto, ristorante (al quale possono accedere anche clienti esterni) e Spa provvista di piscina riscaldata, idromassaggio, doccia emozionale, sauna e bagno turco. Questo nuovo investimento impone indubbiamente una riflessione sullo sviluppo turistico casolese degli ultimi anni. E’ stato possibile verificare un potenziamento nel settore turistico-ricettivo, non solo in termini numerici, ma anche sotto un profilo della qualità. L’Antica Fonte Resort, con il suo ristorante e la sua Spa si inseriscono così alla perfezione in questa costellazione di strutture ricettive di lusso che Casole ‘possiede’. "Siamo entusiasti, ci aspetta una stagione importante e ci impegneremo al massimo – conclude Imbimbo – nell’occasione vorrei ringraziare la proprietà e in particolare Lido Conforti, con il quale la collaborazione è stata proficua e sono sicuro che lo sarà anche nei prossimi anni. Il territorio dove abbiamo deciso di investire è la perfetta rappresentazione della Toscana più autentica. La nostra volontà è quella di poter offrire al meglio il cuore e l’anima di Casole, chiaramente, grazie ai consigli ed al sostegno di tutti i casolesi".

Lodovico Andreucci