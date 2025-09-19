Antenna di 30 metri a Castelmuzio. Lettera a carabinieri e Soprintendenza

di Laura Valdesi

C’è chi lo chiama "minareto". Chi l’ha battezzato "faro". Altri, semplicemente, parlano di "un colpo nell’occhio" in uno degli angoli più belli della nostra provincia, Castelmuzio, il borgo-salotto che sta rinascendo per iniziative ed eventi. Un biglietto da visita della Toscana felix che fa il giro del mondo. Da pochi giorni è stata installata qui un’antenna-ripetitore nella zona abitata che certo non si abbina alle case antiche e al verde che la circonda. Così c’è chi ha deciso di chiedere chiarimenti per capire se era legittimo posizionare lì quel ’minareto’. La segnalazione è stata inviata al Comune, alla Regione, all’Arpat, all’Asl Toscana sud est, alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio immateriale e i borghi storici. E, ancora, a carabinieri, prefettura e associazioni Italia nostra, Legambiente e Fai. Si lamenta lo sfregio all’armonia paesaggistica del borgo che tale antenna rappresenta, chiedendo lumi circa l’autorizzazione ed anche eventuali titoli abilitativi dal punto di vista edilizio. Comune e Soprintendenza hanno verificato la conformità dell’opera rispetto alle norme vigenti? Se emergesse che quell’antenna non può stare lì allora che vengano prese le misure necessarie, a partire dalla rimozione. Nessuno si oppone al ripetitore, ben consapevole che la sua utilità è forte per la comunità in quanto consente di avere il segnale e l’uso del web dove finora era quasi una chimera. Di questi tempi è indispensabile. Ma era proprio quello, l’interrogativo, l’unico posto per sistemare l’antenna? Non si riusciva a trovare un compromesso: un’area dove disturbava meno, tutelando al contempo le esigenze della comunità?

"Se mi domanda ’l’avrebbe messa lì?’ La risposta è no. Se mi chiede ’le piace lì’, la risposta è sempre no", esordisce netto il sindaco di Trequanda Andrea Francini. "Non c’è necessità che venga qualcuno, magari da fuori, a dirmi che la priorità assoluta è la conservazione della bellezza perché le nostre zone sono di assoluto pregio paesaggistico", osserva il primo cittadino che parla, ma a livello generale, dell’iter che ha portato all’installazione. "Abbiamo fatto di tutto per non avere lì quell’antenna, qualunque cosa possibile, ovviamente a partire da verifiche di tipo legale. I primi a dire ’non va bene a Castelmuzio’? Noi. Quando però ho compreso, dopo una strenua opposizione, che era impossibile evitarlo, tutti i sindaci hanno poche armi e spuntate per gestire queste situazioni, ho avviato un percorso partecipativo. Tre assemblee con i cittadini nelle quali è stata condivisa anche l’area. Di qui la decisione di metterla in uno spazio pubblico di minore impatto, non panoramico. In altre zone sarebbe stato ancora maggiore vista l’altezza di 30 metri. Ho mostrato loro anche il rendering. Una scelta che non è piovuta dall’alto – rivendica con forza Francini –, quella su un’infrastruttura catalogata prioritaria. L’affitto che prenderemo lo reinvestiremo nel territorio". Insomma, si è dovuto solo scegliere il male minore.