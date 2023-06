Ante in legno di Porta San Marco, Restauro a vuoto dopo un anno!

"A pochi mesi dal restauro delle ante in legno di porta San Marco, siamo di nuovo in queste condizioni!" ha scritto indignato un utente sul web, allegando varie immagini dei danneggiamenti subiti dalle legno di porta San Marco a causa del passaggio dei molti veicoli.

Nelle foto si vede distintamente lo stato d’usura del legno e salta all’occhio una specie di fiocco fatto con il nastro rosso e bianco per segnalare probabilmente proprio il danno. "Oltre ad aver buttato via i soldi del restauro, ed essere un pericolo viste le parti in ferro sporgenti e i grossi bulloni che si sfilano, è uno spettacolo indecoroso per uno degli attracchi turistici della città! – continua il post –. Colpa delle auto e dei camion che passano ogni giorno dalla porta, ma anche dall’incompetenza con cui le ante sono state riposizionate dopo il restauro... Senza un sostegno sottostante ad impedire che con il proprio peso sporgessero in basso nella sede stradale di almeno quindici centimetri da entrambi i lati e riducendo lo spazio di manovra". Un restauro fatto poco più di un anno fa, iniziato per la precisione il 17 maggio 2022 e costato, insieme anche al cantiere di porta Pispini, 80 mila euro.

"Quindi caro Comune di Siena – prosegue online l’utente – non sarebbe l’ora di intervenire nuovamente e porre rimedio a questa situazione, che allo stato attuale non può che peggiorare?"

Ela.Rosi