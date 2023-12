"Anni duri, sopravvissuti alla tempesta perfetta. Ikigai, progetto bandiera"

"Erano anni complicati per la Fondazione Mps, quelli tra il 2011 e il 2014. Si lavorava non avendo la certezza che il giorno dopo la Fondazione fosse ancora in piedi. Abbiamo trattato con 14 banche per mesi sugli aumenti di capitale. Professionalmente è stata una grande esperienza, è bello raccontarla dopo essere riusciti a sopravvivere alla tempesta perfetta". Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps, torna alle stagioni turbolente del ’dopo Antonveneta’, la raffica di aumenti di capitale che hanno dissanguato la Fondazione: patrimonio da 9 miliardi di euro a 430 milioni, azioni di Banca Mps dal 64% allo 0,0034%.

Qual è il suo giudizio su Antonella Mansi?

"Era la fine del 2013, c’era aria di chiusura in Fondazione. Ero nella squadra della presidente Mansi: non era competente in materia finanziaria, ebbe il grande merito di capire la situazione e l’intuito di tener duro. Avevamo tutti contro, da Profumo e Viola a Bankitalia e Consob. Lei ottenne il rinvio a maggio dell’aumento e ripartimmo con mezzo miliardo di patrimonio".

E’ consapevole del fatto che, se ci fosse stato l’ad Lovaglio, la Fondazione non avrebbe mai avuto 150 milioni dalla Banca?

"Nel 2021 le sentenze non erano favorevoli a Mps. Siamo convinti delle nostre motivazioni".

In 15 anni la Fondazione ha erogato 1 miliardo e 684 milioni di euro. L’oppio che ha drogato Siena e la provincia.

"Se si va nei Comuni della provincia, si vedono tante realizzazioni supportate dalla Fondazione. Cito gli investimenti nelle biotecnologie. Un’occasione persa? Le infrastrutture viarie".

Quali sono i bandi identitari per voi?

"Ikigai e il supporto alle startup, dopo la vetrina sulle imprese da accelerare, è sicuramente un’iniziativa che caratterizza la Fondazione, con 900mila euro l’anno. Cito anche ’Habitus’, il bando rivolto ai Comuni per la riqualificazione delle case popolari . E ’Let’s art’, risorse per valorizzare il patrimonio artistico e culturale".

P.D.B.