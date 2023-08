Anna Meacci, ’Volevo fare la dj’ "La musica per scacciare la nebbia"

Anna Meacci e il suo esilarante spettacolo ’Volevo fare la Dj’ sbarca domani alle 21,15 a Monteriggioni, nel Castello in Piazza Dante Alighieri. Uno degli appuntamenti da non perdere del ricco calendario della rassegna ’Monteriggioni Estate’. Anna Meacci è una comica toscana doc e lo spettacolo che mette in scena è uno dei suoi cavalli di battaglia che ha portato risate e buonumore in tutta Italia. ’Volevo fare la Dj’ è un viaggio nell’adolescenza dell’attrice toscana, che racconta il ruolo della musica, dei rapporti, del passato nella sua e nella nostra vita.

"Non sempre – spiega Anna Meacci – i brani delle colonne sonore delle nostre vite li abbiamo scelti noi. Ci possono anche non piacere, ma non possiamo far finta che non ci appartengano. Tra dischi in vinile, note e parole, lo spettacolo ripercorre piccoli e grandi momenti della nostra storia". Anna Meacci, attrice famosa e accreditata, è conosciuta dal grande pubblico per le sue trasmissioni con Serena Dandini, senza contare altri programmi tv e cinema. Appartenente a una toscanità che piace al pubblico, è sagace, arguta, capace di far ridere e commuovere fino alle lacrime.

"Sono nata e cresciuta a Sinalunga – aggiunge la Meacci -, da piccola ero certa di vivere nel paese più ganzo del mondo. Da adolescente ho scoperto di vivere nel posto più noioso del mondo: 7 chiese, 9 bar, 1 cinema e nebbia, tanta nebbia".

Tra dischi in vinile, note e parole, scorrono così piccoli e grandi momenti del passato: "Per andare a scuola mi svegliavo alle 5,45 e arrivavo in stazione assonnata ed infreddolita… In quel momento nella mia testa partiva ‘Poster’ di Claudio Baglioni. Puoi anche urlare al mondo intero che ascoltavi solo De André, ma sai che molti ricordi sono legati a note, ritornelli e fraseggi che vorresti solo dimenticare ancor più della nebbia e di quella stazione".

’Monteriggioni Estate’ stasera alle 21,15, a Belvedere presso i giardini pubblici, propone lo spettacolo per famiglie "Il drago dalle sette teste" dei Pupi di Stac. Età consigliata dai 4 ai 10 anni, durata 65 minuti: nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una spada arrugginita, e un compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai fratelli, il ragazzo affronta avventure e terribili pericoli, ma nei momenti decisivi gli vengono in aiuto la propria audacia e gli strani oggetti regalati dal pesciolino. Gianni libera il Reame dal Drago.

