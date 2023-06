Anmic a congresso Al centro l’associazione e il rinnovo delle cariche

I soci e le socie dell’Anmic si riuniranno a congresso venerdì 7 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, nell’Area verde di via Camollia a Siena, con accesso da via del Romitorio, per confrontarsi sui progressi e sull’esigenza di rimodulare l’organizzazione dell’offerta associativa, tra i vari setting assistenziali e previdenziali oggi disponibili. Sarà anche nominato il consiglio che guiderà l’associazione per i prossimi anni. "Questo congresso - si legge nella nota stampa - vuole essere un momento di raccordo tra i traguardi raggiunti fino a oggi e le nuove sfide che l’associazione vuole porsi per il futuro e per il benessere dei soci e delle socie. L’evoluzione e i progressi della ricerca, della diagnostica e delle terapie, ha fatto aumentare esponenziale il numero di pazienti guariti o con malattia cronicizzata che hanno bisogno di assistenza che si differenzi nei tempi, nei modi e nei luoghi di cura".