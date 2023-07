Anita Gnassi, gioiello d’oro del canottaggio italiano

Un gioiello d’oro. Anita Gnassi si è laureata campionessa del mondo Under 23 nel quattro di coppia pesi leggeri femminile ai mondiali di canottaggio in corso a Plovdiv, Bulgaria.

L’atleta di Chiusi ha conquistato il risultato più ambito insieme alle compagne Maria Sole Perugino (Sc Baldesio proprio come Gnassi), Maria Zerboni (Cc Saturnia) e Giulia Clerici (Sc Moltrasio).

Battute Germania e Turchia, le azzurre sono state le più forti e il risultato è di quelli da ricordare per sempre. Un anno da incorniciare per Anita Gnassi che quest’anno ha anche vinto il titolo nazionale con Maria Sole Perugino nel doppio pesi leggeri femminile. Soddisfazione anche a Chiusi e in particolare alla Canottieri D’Aloja dove Anita è cresciuta. "Vorrei dedicare questa vittoria alla mia famiglia che crede in me anche quando io tendo a non farlo e ringrazio la mia società che mi supporta sempre", le parole di Gnassi a La Nazione poco dopo il meritato trionfo.

Una ragazza che nonostante la giovane età è già una realtà importante per questo sport che in Italia ha una grande tradizione. Talento, costanza, cuore, passione: Anita Gnassi ha tutto quello che serve per scrivere altre pagine importanti per il canottaggio italiano.

Luca Stefanucci