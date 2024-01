‘Animatore per un giorno’. Attestato agli studenti artefici di ’Street for Kids’

Protagonisti gli studenti. I ragazzi della primaria Vittorio Veneto e della secondaria di primo grado Francesco Costantino Marmocchi si aggiudicano l’attestato di "animatore territoriale per un giorno", in virtù del loro apporto nella realizzazione di "Street for Kids" il 19 ottobre in viale Garibaldi a Poggibonsi. Ovvero una delle azioni capaci di introdurre ABCura, strategia da 10 milioni di euro di investimenti pubblici destinati a cultura, rigenerazione a ambiente. Ben 400 i giovani, accanto ai docenti, che diedero vita all’evento, nella superficie del centro nella quale hanno sede i due plessi. Nella Sala conferenze di Accabì, per l’evento conclusivo di "ABCura", sono intervenute delegazioni della Marmocchi e della Vittorio Veneto per ritirare la certificazione a firma del sindaco David Bussagli e della dirigente del Comprensivo 1, Annarita Magini. È avvenuto nel corso dell’incontro (foto) per valutare l’avanzamento del percorso promosso dall’amministrazione comunale. "Fondamentali i contributi di associazioni e cittadini per la definizione degli interventi", ha detto Bussagli. Cinque, come è noto, le operazioni finanziate: un polo di servizi innovativi per le persone disabili e nuove forme di residenza sociale per l’emergenza abitativa, la riqualificazione di viale Garibaldi, il completamento dell’Archeodromo, il restauro della Fonte delle Fate e l’organizzazione di camminamenti al parco della Fortezza Medicea, riprendendo il lavoro dell’associazione Amici di Poggibonsi, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un percorso aperto alla comunità grazie appunto ad "ABCura. La città cresce con te", il 4 ottobre, grazie alla produzione di video e l’attivazione di canali social. "Per i progetti del social housing e del restauro della Fonte delle Fate – si spiega dal Comune – sono stati prediposti gli atti per la gara per affidare la progettazione esterna. Il progetto Archeodromo è in fase di aggiornamento e gli altri due interventi saranno oggetto di progettazione interna". "ABCura - La città cresce con te", sostenuto dalla Regione con i fondi FSE+ nell’ambito di Giovanisì, è stato promosso dal Comune e attuato attraverso vari soggetti: Kahuna Film, Avventura Urbana e il team Francesca Ameglio, Caterina Secchi e Matteo Lotti per grafica e comunicazione. Paolo Bartalini